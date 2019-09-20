«Уфа» – «Спартак». Рассказов поразил свои ворота (видео) «Уфа» – «Спартак» – 1:0.

В матче десятого тура российской премьер-лиги «Уфа» – «Спартак» открыт счет.

На 13-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник красно-белых Николай Рассказов.