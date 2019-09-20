Автогол Рассказова помог «Уфе» обыграть «Спартак» - Советский спорт
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20 сентября 2019 19:21ФутболКоноплев Александр

Автогол Рассказова помог «Уфе» обыграть «Спартак»

Третье поражение красно-белых в чемпионате подряд.

В матче десятого тура чемпионата России «Уфа» на своем поле обыграла «Спартак» – 1:0.

Единственный мяч на 13-й минуте в свои ворота забил защитник гостей Николай Рассказов.

«Уфа» набрала 14 очков и поднялась на шестое место. В следующем туре клуб из Башкортостана сыграет на выезде с «Рубином».

У «Спартака» тоже 14 очков. Красно-белые занимает седьмое место. В следующем туре москвичи примут дома «Оренбург».

Премьер-лига
Десятый тур

«Уфа» – «Спартак» (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: Рассказов, 13 (в свои ворота).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Пуцко, Табидзе, Круговой, Карп, Фомин, Емельянов (Голубев, 80), Тилль (Вомбергар, 78), Кротов (Бизяк, 65).

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Кутепов, Айртон, Зобнин (к), Гулиев (Крал, 58), Тил, Шюррле, З. Бакаев, Понсе (Ларссон, 69).

Предупреждение: Тилль, 26; Табидзе, 74 – Жиго,16; Гулиев, 33; Шюррле, 72; Тил, 79; Кутепов, 86.

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