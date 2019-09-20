КАМАЗ перед «Спартаком» разгромил «Ладу» В матче 11-го тура зоны «Урал-Поволжье» ПФЛ КАМАЗ на своем поле обыграл «Ладу» – 4:0.

Новости СМИ2 Дубль в этой встрече оформил полузащитник Давид Караев. КАМАЗ продолжает лидировать в турнирной таблице первенства. 25 сентября челнинцы сыграют со «Спартаком» в 1/16 финала Кубка России.