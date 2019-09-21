«Зенит» забил пять безответных мячей «Рубину». Еще три гола петербуржцев не засчитали Для победы понадобилось 32 минуты

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В матче десятого тура российской премьер-лиги «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Рубин» – 5:0.

Все мячи были забиты во втором тайме. Дубль на счету Алексея Сутормина. Олег Шатов забил мяч и сделал результативную передачу. Артем Дзюба дважды удачно ассистировал партнерам. Все голы здесь.

Еще три мяча хозяев были отменены арбитрами.

«Зенит» с 23 очками вышел в лидеры чемпионата. В следующем туре петербуржцы сыграют на выезде с «Локомотивом».

«Рубин» с десятью очками остался десятым. В следующем туре казанцы примут дома «Уфу».

РПЛ

Десятый тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Рубин» (Казань) – 5:0 (5:0)

Голы: Иванович, 58 (1:0); Сутормин, 65 (2:0); Сутормин, 75 (3:0); Мак, 82 (4:0); Шатов, 87 (5:0).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов, Оздоев, Кузяев (Мак, 77), Барриос (Краневиттер, 78), Дзюба, Дриусси (Сутормин, 46).

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Башкиров (Кварацхелия, 58), Могилевец, Ташаев (Подберезкин, 70), Иг. Коновалов, Зуев, Кьяртанссон (Микелтадзе, 76).

Предупреждения: нет – Могилевец, 90+4.