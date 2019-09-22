Бенедикт Хеведес: В матче с «Атлетико» мы опять же не будем фаворитами Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».

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- Мы опять же не будем фаворитами, но постараемся хорошо отработать в обороне, как это было с «Байером». Надеемся, что будут создаваться моменты впереди. Посмотрим, - приводят слова защитника «Известия».

Напомним, что в стартовом матче группового этапа европейского турнира «Локомотив» на выезде одержал победу над «Байером» со счетом 2:1. Встреча 2-го тура с «Атлетико» состоится в Москве 1 октября.