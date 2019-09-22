Бенедикт Хеведес – о победе над «Байером»: Я бы сказал, что это неожиданно Встреча прошла в Леверкузене.

Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился эмоциями после победы над «Байером» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

«Конечно, очень счастлив от того, что удалось добыть три очка. Я бы сказал, что это неожиданно. «Байер» – команда, которая борется с нами за третье место и выход в Лигу Европы. Так что старт с тремя очками – хорошее начало.

Нас считают аутсайдерами группы, мы боремся с такими грандами, как «Атлетико» и «Ювентус», которые являются фаворитами на выход в плей-офф. Будет серьезная борьба за два первых места. Нас же с «Байером» считают командами, которые могут занять либо третье, либо четвертое место. Так что победа в первом матче – отличное начало для нас», –приводят слова Хеведеса «Известия».