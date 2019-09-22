Дубль Игбуна не спас московское «Динамо» от поражения в матче с «Сочи»

Футболисты «Сочи» нанесли поражение игрокам московского «Динамо» в 10-м туре РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В составе победителей по голу забили Антон Заболотный, Миха Мевля и Александр Карапетян. Последний отличился в самой концовке поединка и принес победу своей команде. В составе бело-голубых дубль оформил форвард Сильвестр Игбун, арендованный у «Уфы».

Таким образом, «Сочи» набрал 9 очков и вышел на 12-е место в таблице РПЛ. В активе «Динамо» – 10 баллов и 11-я позиция.

В следующем туре команда Александра Точилина сыграет против «Ахмата», а подопечные Дмитрия Хохлова встретятся с «Ростовом».

РПЛ

10-й тур

«Динамо» (Москва) – «Сочи» – 2:3 (0:1)

Голы: Заболотный, 31 (0:1); Игбун, 50 (1:1); Игбун, 63 (2:1); Мевля, 65 (2:2); Карапетян, 90 (2:3).

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк (Морозов, 46), Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо (Грулев, 73), Каборе, Рауш, Шиманьски, Игбун, Филипп (Панченко, 46).

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Померко, Полоз (Набиуллин, 66), Мостовой (Бурмистров, 73), Лагатор, Нобоа, А. Заболотный (Карапетян, 76).