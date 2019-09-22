«Атлетик» вышел в лидеры чемпионата Испании В матче пятого тура чемпионата Испании «Атлетик» на своем поле обыграл «Алавес» – 2:0.

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Забитыми мячами отметились Рауль Гарсия (38-я минута) и Икер Муньяин (72).

Клуб из Бильбао поднялся на первое место турнирной таблицы примеры. Сегодня басков могут догнать «Севилья» или «Реал», которые сыграют между собой в последнем матче тура.