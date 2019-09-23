Александр Бубнов: «Краснодар» не отошел от поражения в Швейцарии, а ЦСКА сделал правильные выводы ЦСКА победил «Краснодар» в премьер-лиге.

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о матче десятого тура премьер-лиги ЦСКА – «Краснодар» (3:2) на «ВЭБ Арене» в Москве.

Первый тайм в матче остался за ЦСКА, который забил три гола за девять минут, а после перерыва уже «Краснодар» дважды отличился за три минуты.

«Трудно сказать, почему так произошло, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Возможно, «Краснодар» не отошел от поражения в Швейцарии (от «Базеля» – 0:5), а ЦСКА сделал верные выводы (после матча с «Лудогорецом» – 1:5) и вышел на игру с правильным настроем».

Напомним, по дублю в составе команд сделал хорват Никола Влашич у ЦСКА и швед Маркус Берг у «Краснодара». Еще один мяч на счету форварда армейцев Федора Чалова.

ЦСКА набрал 22 очка и занимает второе место в турнирной таблице, у «Краснодара» 20 очков и четвертая позиция.