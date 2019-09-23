Андрей Ватутин: Двумя матчами Евролиги рассчитываем дать толчок развитию баскетбола в Калининграде ЦСКА сыграет с «Миланом» и «Панатинаикосом» в ДС «Янтарный».

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Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин объяснил выбор в пользу Калининграда для проведения двух домашних матчей команды в регулярном чемпионате Евролиги.

В связи с занятостью УСК ЦСКА и ДС «Мегаспорт» ЦСКА сыграет с «Миланом» (26 декабря) и «Панатинаикосом» (3 января) в ДС «Янтарный».

«Калининград кажется нам идеальной локацией, – приводит слова Ватутина официальный сайт клуба. – Город обладает отличной ареной, построенной по подобию казанского и краснодарского «Баскет-холлов», при этом в регионе нет профессиональной баскетбольной команды – именно по этой причине мы рассматривали, в первую очередь, «небаскетбольные» города России.

Мы рассчитываем не просто провести пару матчей, но и дать толчок развитию нашего вида спорта в городе и области; арена, география, аэропорт, уровень отелей и популярность региона позволяют в перспективе иметь здесь команду Лиги ВТБ».

Отметим, что по словам Ватутина, ЦСКА получил десятки предложений о проведении этих двух матчей из разных городов России и из-за рубежа, в том числе Белоруссии и Сербии.