Алан Гатагов: «Динамо» должно быть в лидерах Бывший полузащитник «Динамо» и «Локомотив» Алан Гатагов считает, что бело-голубые должны играть в еврокубках.

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– У нас сейчас такой чемпионат, где аутсайдер спокойно может отобрать очки у лидера, ведущие клубы не всегда могут похвастаться стабильностью. Время – вот что нужно «Динамо», чтобы выйти на новый уровень. Все вроде бы есть, но чего-то, соглашусь, не хватает. По подбору игроков «Динамо» явно претендует на высокие места. Надеюсь, что «бело-голубых» скоро прорвет. Просто пока так.

«Динамо» должно быть в лидерах. Сегодняшняя позиция в турнирной таблице – она несправедлива и не соответствует амбициям коллектива. Очень хочется, чтобы и «Динамо» нас радовало своими результатами. Было в тройке, например, попало в еврокубки, – приводит слова Гатагова News.ru.

«Динамо» набрало десять очков после десяти туров чемпионата-2019/20.