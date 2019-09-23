Гиа Григалава: В России я чувствую себя как дома Защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава объяснил, почему он продлил контракт с «канонирами» до 2021 года.

Ранее грузинский легионер выступал за «Ростов», «Москву», «Волгу», «Крылья» и «Анжи».

– В августе вам исполнилось 30 лет. Гиа Григалава стал более спокойным и уравновешенным?

– Думаю, да. Сам начал замечать, что более рассудительно подхожу в плане общения с судьями. Не трачу зря силы на споры. Все это приходит с опытом.

– Вы в этом году продлили контракт с «Арсеналом» еще на два сезона. Мы только рады такому развитию событий.

– В России я чувствую себя как дома. Меня все устраивает, приятно, что и руководство клуба мне доверяет. «Арсенал» очень хороший и амбициозный проект, мы не бултыхаемся внизу турнирной таблицы, а ставим высокие цели. «Арсенал» за последние пару лет сделал очень качественный шаг вперед, на это обращают внимание даже те, кому не хочется это замечать, – приводит слова Григалавы официальный сайт «Арсенала».