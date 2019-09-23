Вратарь «Арсенала» ван Венендал – лучшая футболистка года по версии ФИФА Об этом сообщает пресс-служба организации.

Новости СМИ2 Голкипер сборной Голландии Сари ван Венендал получила признана лучшей футболисткой в 2019 году по версии ФИФА. Таким образом, вратарь лондонского «Арсенала» опередила голкипера сборной Чили и «ПСЖ» Клаудию Кристиану Эндлер, а также Хедвиг Линдаль, выступающая за «Челси» и сборную Швеции. Sari van Veenendaal is maandag verkozen tot beste vrouwelijke keeper ter wereld. https://t.co/NXDXbTh4WQ — VI (@VI_nl) 23 сентября 2019 г.