Бьелса, а также игроки «Лидса» получили приз от ФИФА за честную игру Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса, а также игроки его команды получили приз от ФИФА за честную игру.

В апреле этого года его команда встречалась с «Астон Виллой». Во втором тайме «Лидс» забил гол, однако, в этот момент игрок соперника лежал на газоне. Аргентинец попросил своих футболистов не сопротивляться, чтобы «Астон Вилла» могла сравнять счет.

Добавим, что встреча завершилась вничью, после чего «Лидс» потерял шансы на второе место в таблице, которое гарантирует выход в АПЛ.