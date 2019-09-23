Месси опередил Роналду и выиграл приз лучшего футболиста года

Форвард «Барселоны» Лионель Месси – лучший футболист 2019 года по версии ФИФА.

В минувшем сезоне капитан каталонского клуба стал чемпионом Испании, финалистом Кубка страны, а также полуфиналистом Лиги чемпионов. Он забил 51 гол в 50-ти матчах.

Отметим, что на трофей также претендовали нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

В прошлом году этот трофей выиграл хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич.