Черчесов и Дзюба разошлись во мнении по выбору игрока года Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Лучшим футболистом 2019 года должен был стать форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Такое мнение выразил главный тренер сборной России Станислав Чечресов.

В голосовании специалист отдал португальцу 5 баллов. На второй позиции – форвард «Барселоны» Лионель Месси (3 балла), который в и стал обладателем трофея. Третий в списке – защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк (1 балл).

Также в этом голосовании принял участие капитан сборной России Артем Дзюба. Он считает игроком года ван Дейка (5). На второй позиции в его списке – Роналду (3), а замкнул тройку Месси (1).