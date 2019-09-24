Ван Дейк опередил Роналду, Неймар не вошел в топ-10. Итоги голосования по выбору игрока года

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк опередил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в голосовании по выбору лучшего игрока года. Голландец набрал 38 баллов.
Напомним, трофей выиграл нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Он забил 51 гол в 50-ти матчах прошлого сезона, став чемпионом Испании.
Примечательно, что в первой десятке не оказалось звездного форварда «ПСЖ» Неймара. Также отметим, что в список вошли два одноклубника ван Дейка – Мохамед Салах и Садио Мане.
Подробный результат выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («Барселона») – 46
2. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 38
3. Криштиану Роналду («Ювентус») – 36
4. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 26
5. Садио Мане («Ливерпуль») – 23
6. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 17
7-8. Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона») – 16
7-8. Эден Азар («Челси»/«Реал») – 16
9. Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус») – 9
10. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 5.