Ван Дейк опередил Роналду, Неймар не вошел в топ-10. Итоги голосования по выбору игрока года Подробный отчет опубликовала пресс-служба ФИФА.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк опередил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в голосовании по выбору лучшего игрока года. Голландец набрал 38 баллов.

Напомним, трофей выиграл нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Он забил 51 гол в 50-ти матчах прошлого сезона, став чемпионом Испании.

Примечательно, что в первой десятке не оказалось звездного форварда «ПСЖ» Неймара. Также отметим, что в список вошли два одноклубника ван Дейка – Мохамед Салах и Садио Мане.

Подробный результат выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («Барселона») – 46

2. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 38

3. Криштиану Роналду («Ювентус») – 36

4. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 26

5. Садио Мане («Ливерпуль») – 23

6. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 17

7-8. Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона») – 16

7-8. Эден Азар («Челси»/«Реал») – 16

9. Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус») – 9

10. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 5.