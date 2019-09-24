Сантуш не включил Месси и ван Дейка в тройку лучших игроков года - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 сентября 2019 06:52ФутболЛипкин Антон

Сантуш не включил Месси и ван Дейка в тройку лучших игроков года

Месси стал игроком года по версии ФИФА.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не включил форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси в тройку лучших игроков года, сообщает официальный сайт ФИФА.

Сантуш поставил на первое место капитана своей команды Криштиану Роналду. В его тройку также вошли голландцы – полузащитник Френки де Йонг, перешедший из «Аякса» в «Барселону», а также защитник Маттейс де Лигт, сменивший «Аякс» на «Ювентус».

Напомним, Месси стал игроком года по версии ФИФА, опередив Роналду и защитника «Ливерпуля» и сборной Голландии Виргила ван Дейка.

Торжественная церемония вручения премии ФИФА The Best состоялась в понедельник в Милане.

Принцесса стала королевой. Трусова отобрала мировые рекорды у Загитовой 15-летняя россиянка Александра Трусова выиграла свой первый же «взрослый» турнир с двумя рекордами мира. 21.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Трусова установила два мировых рекорда на турнире в Словакии Камила Валиева: Я не воспринимаю четверные прыжки заоблачными Олег Васильев: Трусова и Щербакова – это космос, на чемпионате России вакантным будет третье место
«Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий
Самсонов – новая «бомба» от Тутберидзе. Обзор турниров прошедшего уик-энда Наряду с мировыми рекордами Александры Трусовой на минувшей неделе хватало и других событий. Не столь громких, но весьма интересных. 23.09.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Трусова «повзрослеет» там же, где когда-то Медведева. Анонс событий уик-энда С четверга по воскресенье пройдут три международных турнира. Самое интересное в них - «взрослый» дебют в Братиславе 15-летней россиянки Александры Трусовой. 19.09.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Медведева исполнит главную роль в новогоднем шоу Авербуха Трусова установила два мировых рекорда на турнире в Словакии Камила Валиева: Я не воспринимаю четверные прыжки заоблачными
Александр Шлеменко: Порье допустил ошибку – много сил потратил на удушение Хабиба Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 00:45 ММА Волохов Юрий
Дмитрий Кудряшов: Хочу исправить все свои ошибки Боксер Дмитрий Кудряшов дал интервью «Советскому спорту». 22.09.2019 13:30 Бокс Усачев Владислав
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титул Российский боец UFC Александр Волков рассказал о работе на Первом канале во время поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, а также оценил своего следующего соперника – Жуниора дос Сантосе. 13.09.2019 15:15 ММА Усачев Владислав
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
Новости
06:52 Футбол Сантуш не включил Месси и ван Дейка в тройку лучших игроков года
01:57 Волейбол Туомас Саммелвуо: Хочу поздравить словенцев, они провели отличный матч
01:46 Хоккей Алексей Кудашов – о матче с ЦСКА: В концовке были моменты, надо было использовать
01:31 Футбол Ван Дейк опередил Роналду, Неймар не вошел в топ-10. Итоги голосования по выбору игрока года
01:14 Волейбол Генсек ВФВ – после вылета с чемпионата Европы: Сборная России задачу не выполнила
01:03 Футбол Лионель Месси: Индивидуальные награды для меня – второстепенная вещь
00:53 Футбол Криштиану Роналду: Невозможно достичь всего (фото)
00:36 Волейбол Сборная России проиграла Словении в 1/4 финала чемпионата Европы
00:17 ММА Даниэль Кормье: Следующий поединок – последний, и это должен быть Миочич
23:57 Футбол Черчесов и Дзюба разошлись во мнении по выбору игрока года
23:41 Хоккей Михаил Григоренко – о матче против СКА: За удаления в концовке партнеров не ругали. Такое бывает
23:32 Футбол Эллис – тренер года в женском футболе, Рапино – лучшая футболистка. Обе из сборной США
23:19 Футбол Неймар не вошел в команду года по версии ФИФА
23:07 Футбол Месси опередил Роналду и выиграл приз лучшего футболиста года
22:54 Футбол Бьелса, а также игроки «Лидса» получили приз от ФИФА за честную игру
22:49 Хоккей Игорь Никитин – о матче против СКА: Сегодня много моментов нейтрализовали
22:40 Футбол Алиссон признан лучшим голкипером в 2019 году по версии ФИФА
22:28 Футбол Вратарь «Арсенала» ван Венендал – лучший голкипер в женском футболе по версии ФИФА
22:10 Футбол Венгерский футболист Жори опередил Месси и стал автором самого красивого гола
22:08 Хоккей ЦСКА по буллитам обыграл СКА в армейском дерби
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика