Сантуш не включил Месси и ван Дейка в тройку лучших игроков года Месси стал игроком года по версии ФИФА.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не включил форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси в тройку лучших игроков года, сообщает официальный сайт ФИФА.

Сантуш поставил на первое место капитана своей команды Криштиану Роналду. В его тройку также вошли голландцы – полузащитник Френки де Йонг, перешедший из «Аякса» в «Барселону», а также защитник Маттейс де Лигт, сменивший «Аякс» на «Ювентус».

Напомним, Месси стал игроком года по версии ФИФА, опередив Роналду и защитника «Ливерпуля» и сборной Голландии Виргила ван Дейка.

Торжественная церемония вручения премии ФИФА The Best состоялась в понедельник в Милане.