Сантуш не включил Месси и ван Дейка в тройку лучших игроков года

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не включил форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси в тройку лучших игроков года, сообщает официальный сайт ФИФА.
Сантуш поставил на первое место капитана своей команды Криштиану Роналду. В его тройку также вошли голландцы – полузащитник Френки де Йонг, перешедший из «Аякса» в «Барселону», а также защитник Маттейс де Лигт, сменивший «Аякс» на «Ювентус».
Напомним, Месси стал игроком года по версии ФИФА, опередив Роналду и защитника «Ливерпуля» и сборной Голландии Виргила ван Дейка.
Торжественная церемония вручения премии ФИФА The Best состоялась в понедельник в Милане.
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