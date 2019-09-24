Клопп – Почеттино: Вот, почему на сцене стою я, а не ты Немецкий специалист был признан тренером года по версии ФИФА.

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Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился к главному тренеру «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино во время церемонии наград ФИФА.

«Маурисио, финал Лиги чемпионов выиграли мы, поэтому на сцене стою я, а не ты. Таков футбол. При этом все прекрасно знают, какую невероятную работу вы проделали с Гвардиолой», – заявил Клопп, чьи слова приводит Daily Mail.

В минувшем сезоне немецкий специалист помог «Ливерпулю» впервые за 11 лет выиграть Лигу чемпионов. Его команда обыграла «Тоттенхэм» в финале со счетом 2:0.