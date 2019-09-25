Дубль Понсе позволил «Спартаку» победить «КАМАЗ» и прервать серию из четырех поражений Красно-белые вышли в 1/8 финала Кубка России.

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«Спартак» победил «КАМАЗ» (2:1) в матче 1/16 финала Кубка России на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах.

На 22-й минуте аргентинец Эсекиэль Понсе открыл счет и вывел «Спартак» вперед, но через три минуты Давид Караев забил ответный гол, реализовав пенальти, назначенный за нарушение полузащитника Романа Зобнина.

Во втором тайме Понсе оформил дубль. Причем в обоих случаях ему ассистировал полузащитник Зелимхан Бакаев.

«Спартак» прервал серию из четырех поражений подряд и выиграл впервые с 25 августа, когда победил «Крылья Советов» с таким же счетом в премьер-лиге.

В 1/8 финала соперником «Спартака» станет «Ростов», обыгравший «Мордовию».

Отметим, что «КАМАЗ» был одной из трех команд ПФЛ, пробившейся в 1/16 финала Кубка России.

Кубок России

1/16 финала

«КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Спартак» (Москва) – 1:2 (1:1)

Голы: Караев, 25, с пенальти – Понсе, 22, 76.

«КАМАЗ»: Кобзев, Евсеев, Криворучко, Бочаров, Ушаков (Клонцак, 90), Кириллов (Никишин, 85), Аюкин, Черный, Стефанович (Чушъялов, 61), Караев, Воронин.

«Спартак»: Ребров, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Крал, Ларссон (Мельгарехо, 60), Тил (Джано, 90), З. Бакаев, Понсе.

Предупреждения: Стефанович, 14. Черный, 88 – Крал, 30. Жиго, 78. Зобнин, 87.

Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров).

Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».