«Реал» на своем поле обыграл «Осасуну» и вышел в лидеры примеры

В составе мадридской команды голами отметились Винисиус Жуниор (36-я минута) и Родриго (72).
После этой игры «Реал» набрал 14 очков и вышел на первую строчку в турнирной таблице испанской примеры. «Осасуна», имея в активе семь очков, расположилась на 11-м месте.
В следующем туре «Реал» в гостях сыграет против «Атлетико», а «Осасуна» на выезде встретится с «Леванте».
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