«Реал» на своем поле обыграл «Осасуну» и вышел в лидеры примеры «Реал» переиграл «Осасуну» в домашнем мачте 6-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0.

Загрузка...

В составе мадридской команды голами отметились Винисиус Жуниор (36-я минута) и Родриго (72).

После этой игры «Реал» набрал 14 очков и вышел на первую строчку в турнирной таблице испанской примеры. «Осасуна», имея в активе семь очков, расположилась на 11-м месте.

В следующем туре «Реал» в гостях сыграет против «Атлетико», а «Осасуна» на выезде встретится с «Леванте».