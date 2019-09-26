Гол Ибрагимовича стал победным для «Гэлакси» в матче с «Реал Солт Лейк» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 сентября 2019 10:11ФутболЛипкин Антон

Гол Ибрагимовича стал победным для «Гэлакси» в матче с «Реал Солт Лейк»

У шведа еще и передача.

«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Реал Солт Лейк» (2:1) в матче регулярного чемпионата MLS.

На 50-й минуте счет открыл аргентинец Кристиан Павон, которому ассистировал швед Златан Ибрагимович, а через полчаса они поменялись ролями. Теперь у 37-летнего форварда 28 голов в 27 матчах сезона.

У «Реал Солт Лейк» единственный мяч на счету бывшего защитника «Манчестер Сити» Недума Онуохи.

«Гэлакси» набрали 51 очко и занимают третье место в Западной конференции MLS.

MLS
Регулярный чемпионат

«Реал Солт Лейк» – «Лос-Анджелес Гэлакси» – 1:2 (0:0)
Голы: Онуоха, 89 – Павон, 50. Ибрагимович, 80.

Принцесса стала королевой. Трусова отобрала мировые рекорды у Загитовой 15-летняя россиянка Александра Трусова выиграла свой первый же «взрослый» турнир с двумя рекордами мира. 21.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Трусова установила два мировых рекорда на турнире в Словакии Камила Валиева: Я не воспринимаю четверные прыжки заоблачными Олег Васильев: Трусова и Щербакова – это космос, на чемпионате России вакантным будет третье место
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Гусев станет звездой, Гавриков – защитником топ-6. «Новые русские» в НХЛ «Советский спорт» оценивает перспективы русских игроков, которые проведут свой первый сезон за океаном. 23.09.2019 17:00 Хоккей Костяев Иван
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Лиза Виттоцци: Бороться с Вирер – это нормально, никаких конфликтов не возникает Дарья Домрачева: От Белорусской федерации биатлона предложений не поступало Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки
Не пугай нас так больше, Артемий Легендарный клуб с Манхэттена получил то, что давно хотел. Как бы ни складывался матч для «Рейнджерс», одно можно гарантировать – скучно не будет никому! Тренер ньюйоркцев Дэвид Куинн уже сравнил игру звена Артемия Панарина со знаменитым баскетбольным шоу «Гарлем Глобтроттерс». 25.09.2019 15:45 Хоккей Славин Виталий
Дацюк вернулся и проиграл. «Витязь» победил «Автомобилист» и возглавил таблицу Подмосковная команда одолела в овертайме лидера Востока (1:0 ОТ), а «Спартак» с вернувшимся Олегом Знарком уступил дома «Салавату Юлаеву» 2:4, выигрывая 2:0. 24.09.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Алексей Олейник: Поражение – это маленькая смерть Известный российский боец-тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал о поражениях от Алистара Оверима и Уолта Харриса, назвал свой максимальный вес, оценил шансы Александра Волкова в бою с Жуниором Дос Сантосом и озвучил сроки возвращения в октагон. 19.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-Петербурге Даниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1. 22.09.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
«Локомотив» победил без Мактавиша. Удачный дебют для Ардашева «Советский спорт» о первой победе «Локомотива» под руководством Александра Ардашева. 25.09.2019 22:30 Хоккей Костяев Иван
Новости
10:18 Теннис Калинская проиграла Завацкой в четвертьфинале в Ташкенте
10:11 Футбол Гол Ибрагимовича стал победным для «Гэлакси» в матче с «Реал Солт Лейк»
10:03 Футбол Главный тренер «Балтики» Евгений Калешин: Выбить «Локомотив» дорого стоит
08:29 Футбол Михаил Комков: Пенальти «Зенита» – это смешно
08:00 Хоккей Дмитрий Калинин – после 0:6 от «Ак Барса»: Пытаемся забыть это поскорее
07:45 Хоккей Эдвард Паскаль: Пока не думаю о сборной Казахстана, но все может быть
07:24 Хоккей Андрей Скабелка: Хорошо, что во втором периоде пропустили только один гол
07:17 Хоккей «Северсталь» представила альтернативную форму на матч с «Динамо» (Минск)
01:44 Футбол Капитан сборной Никарагуа не голосовал за Месси, но значится в отчете ФИФА
01:09 Футбол Юрий Семин: Крыховяку дали восстановиться и подготовиться к матчу с «Зенитом»
01:01 Футбол Юрий Семин – о матче с «Балтикой»: Никто не хотел проигрывать, отсюда и 120 минут
00:54 Футбол Хет-трик Промеса помог «Аяксу» обыграть «Фортуну»
00:41 Футбол В 1/8 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом», а «Челси» с «МЮ»
00:17 Футбол Определились все пары 1/8 финала Кубка России
00:12 Футбол «Локомотив» в серии пенальти проиграл «Балтике» и вылетел из Кубка России
00:10 Футбол «Манчестер Юнайтед» переиграл «Рочдейл» в серии послематчевых пенальти
23:57 Футбол «Наполи» на своем поле уступил «Кальяри»
23:56 Футбол «Интер» обыграл «Лацио», одержав пятую победу на старте чемпионата
23:56 Футбол «ПСЖ» на своем поле проиграл «Реймсу», потерпев второе поражение в чемпионате
23:51 Футбол «Реал» на своем поле обыграл «Осасуну» и вышел в лидеры примеры
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика