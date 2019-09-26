Гол Ибрагимовича стал победным для «Гэлакси» в матче с «Реал Солт Лейк»

«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Реал Солт Лейк» (2:1) в матче регулярного чемпионата MLS.
На 50-й минуте счет открыл аргентинец Кристиан Павон, которому ассистировал швед Златан Ибрагимович, а через полчаса они поменялись ролями. Теперь у 37-летнего форварда 28 голов в 27 матчах сезона.
У «Реал Солт Лейк» единственный мяч на счету бывшего защитника «Манчестер Сити» Недума Онуохи.
«Гэлакси» набрали 51 очко и занимают третье место в Западной конференции MLS.
MLS
Регулярный чемпионат
«Реал Солт Лейк» – «Лос-Анджелес Гэлакси» – 1:2 (0:0)
Голы: Онуоха, 89 – Павон, 50. Ибрагимович, 80.
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