Гол Ибрагимовича стал победным для «Гэлакси» в матче с «Реал Солт Лейк» У шведа еще и передача.

Загрузка... «Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Реал Солт Лейк» (2:1) в матче регулярного чемпионата MLS. На 50-й минуте счет открыл аргентинец Кристиан Павон, которому ассистировал швед Златан Ибрагимович, а через полчаса они поменялись ролями. Теперь у 37-летнего форварда 28 голов в 27 матчах сезона. У «Реал Солт Лейк» единственный мяч на счету бывшего защитника «Манчестер Сити» Недума Онуохи. «Гэлакси» набрали 51 очко и занимают третье место в Западной конференции MLS. MLS

Регулярный чемпионат «Реал Солт Лейк» – «Лос-Анджелес Гэлакси» – 1:2 (0:0)

Голы: Онуоха, 89 – Павон, 50. Ибрагимович, 80.