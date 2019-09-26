Пуйоль отказался стать спортивным директором «Барселоны» Бывший капитан клуба играл в нем 15 лет.

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль сообщил о том, что отклонил предложение клуба стать спортивным директором.

«В последние недели появлялись новости о том, что я могу стать спортивным директором «Барселоны». В этой связи чувствую, что обязан сообщить, что после тщательного обдумывания я решил не принимать предложение клуба.

Это было непростое решение, поскольку я всегда говорил, что хотел бы вернуться домой. Но несколько личных проектов не позволили бы мне полностью сосредоточиться на работе, которую предполагает эта должность.

Хотелось бы поблагодарить клуб за оказанное доверие в связи с предложением такого ответственного поста. Да здравствует «Барселона»», – написал Пуйоль в твиттере.

Напомним, Пуйоль выступал за «Барселону» с 1999 по 2014 годы.