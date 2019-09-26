Карл-Хайнц Румменигге: «Баварии» понадобится хороший день, чтобы обыграть «Тоттенхэм»

- Для этого есть две причины. Во-первых, в прошлом году они были в финале Лиги чемпионов. Во-вторых, нужно признать, что английская премьер-лига в данный момент сильнее бундеслиги, находится в лучшем состоянии. Нам понадобится хороший день, чтобы обыграть «Тоттенхэм». Я в предвкушении. Будет отличная атмосфера, их стадион является самым дорогим в мире. Я на нем побываю впервые. Лондон всегда стоит того, чтобы его посетить, - цитирует Румменигге пресс-служба «Баварии».
Напомним, что встреча «Бавария» - «Тоттенхэм» состоится 1 октября. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 22:00 по московскому времени. В первом туре европейского турнира «Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Олимпиакосом» (2:2), а «Бавария» на своем поле разгромила «Црвену Звезду» (3:0).
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