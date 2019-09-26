«Спартак» был уведомлен о порядке размещения болельщиков в матче против «КАМАЗа» «Спартак» прокомментировал ситуацию с болельщиками команды во время выездного матча 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом» (2:1).

– «Спартак» был уведомлен о порядке входа и выхода болельщиков нашей команды на гостевой трибуне стадиона «КАМАЗ» в рамках матча 1/16 финала Кубка России. Об этом организаторы матча уведомили представителей клуба на предматчевом совещании, которое состоялось утром в день игры», - говорится в сообщении.

Порядок входа и выхода болельщиков гостевой команды на стадионе обусловлен конструктивными особенностями трибуны D - все четыре выхода расположены со стороны поля. Поэтому организаторы решили закрывать две центральные калитки (D2 и D3) во время матча, однако стюарды открывали их по запросу болельщиков. При этом с целью соблюдения правил эвакуации боковые выходы (D1 и D4) оставались открытыми на протяжении всего матча, – сообщила пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как болельщиков запускают на сектор, огороженный железной сеткой, и запирают вход на ключ.