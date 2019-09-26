Александр Медведев: Когда необходимо, Кокорин занимается с «Зенитом-2» Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что нападающий Александр Кокорин иногда будет поддерживать форму в «Зените-2».

Сегодня футболист посетил занятие дубля петербуржцев, о чем сообщил главный тренер Владислав Радимов.

– Кокорин после прохождения медосмотра приступил к индивидуальным тренировкам в системе «Зенита». Когда это необходимо, он занимается или тренируется вместе с «Зенитом-2». Место тренировки определяется тренерским штабом. Сегодня занимается вместе с «Зенитом-2», – приводит слова Медведева Sport24.

Футболист провел 11 месяцев в местах лишения свободы. Он вышел из колонии 17 сентября – на день позже срока, когда его можно было заявить для участия в чемпионате России.