Александр Медведев: Когда необходимо, Кокорин занимается с «Зенитом-2»

Сегодня футболист посетил занятие дубля петербуржцев, о чем сообщил главный тренер Владислав Радимов.
– Кокорин после прохождения медосмотра приступил к индивидуальным тренировкам в системе «Зенита». Когда это необходимо, он занимается или тренируется вместе с «Зенитом-2». Место тренировки определяется тренерским штабом. Сегодня занимается вместе с «Зенитом-2», – приводит слова Медведева Sport24.
Футболист провел 11 месяцев в местах лишения свободы. Он вышел из колонии 17 сентября – на день позже срока, когда его можно было заявить для участия в чемпионате России.
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