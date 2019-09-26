«КАМАЗ» прокомментировал инцидент с запертыми фанатами «Спартака» «КАМАЗ» опубликовал заявление, основанное на объяснительных руководителя охранного предприятия, задействованного на кубковом матче со «Спартаком», и руководителя службы безопасности клуба.

«Перед началом матча сектор D предназначенный для размещения болельщиков ФК «Спартак» был укреплен дополнительными ограждениями с установкой четырех дверей на входах в сектор. С начала матча двери сектора контролировались контролерами-распределителями матча и держались закрытыми на защелки замков. Вход на трибуны для болельщиков и выход к точкам питаниям и местам общественного пользования осуществлялся в полном объеме без каких-либо ограничений. Выход с трибуны болельщиками не ограничивался, что подтверждается видеозаписями камер наблюдения.

Контролер-распорядитель, закрывший дверь №3 на ключ до начала матча, сразу же получил от службы безопасности стадиона распоряжение открыть замок и держать дверь закрытой только на язычок замка, не препятствуя выходу болельщиков с трибуны в туалет, буфет и так далее. Двери ограждения закрывались на защелки с целью предотвращения массового неконтролируемого выхода болельщиков ФК «Спартак» на полосу между трибунами и ограждением поля», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «КАМАЗа».

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как болельщиков запускают на сектор, огороженный железной сеткой, и запирают вход на ключ.