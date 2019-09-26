Месси может пропустить до месяца

В нынешнем сезоне 32-летний аргентинец провел два неполных матча – в Лиге чемпионов против «Боруссии» и в чемпионате Испании против «Вильярреала».
Месси может пропустить матчи примеры против «Хетафе», «Севильи» и «Эйбари», а также встречи с «Интером» и «Славией» в Лиге чемпионов.
Форвард может восстановиться к игре с «Реалом» 26 октября.
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