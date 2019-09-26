Месси может пропустить до месяца Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может пропустить месяц из-за травмы приводящей мышцы левого бедра, утверждает El Chiringuito.

В нынешнем сезоне 32-летний аргентинец провел два неполных матча – в Лиге чемпионов против «Боруссии» и в чемпионате Испании против «Вильярреала».

Месси может пропустить матчи примеры против «Хетафе», «Севильи» и «Эйбари», а также встречи с «Интером» и «Славией» в Лиге чемпионов.

Форвард может восстановиться к игре с «Реалом» 26 октября.