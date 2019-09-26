УЕФА дисквалифицировал Игнатьева на три матча отборочного турнира Евро-2021 УЕФА принял решение дисквалифицировать на три матча отборочного турнира молодежного чемпионата Европы 2021 года среди игроков не старше 21 года форварда сборной России Ивана Игнатьева.

Загрузка...

- Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА приняла решение дисквалифицировать Ивана Игнатьева за фол на три матча, в которых он мог бы принять участие, - цитирует ТАСС пресс-службу УЕФА.

Напомним, что нападающий «Краснодара» получил прямую красную карточку во время матча между молодежными командами России и Болгарии (0:0).