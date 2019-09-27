Форвард «Барселоны» Перес продлил контракт с клубом (фото)

Нападающий «Барселоны» Карлес Перес договорился с руководством о продлении контракта. Сегодня, 27 сентября воспитанник сине-гранатовых в присутствии президента клуба Хосепа Марии Бартомеу подписал новое соглашение, рассчитанное до 2021 года.
За основу «Барселоны» футболист начал вступление в конце прошлого сезона. В его активе шесть матчей, один гол и два голевых паса.
28 сентября каталонцы сыграют в гостях против «Хетафе» в 7-м туре примеры.
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