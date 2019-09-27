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27 сентября 2019 21:00ФутболКоноплев Александр

Глушаков выложил фото с Хави

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал в своем инстаграме фото с легендарным полузащитником Хави.

Судя по геотегу «Тверская улица», снимок сделан в Москве во время чемпионата мира-2018, на что указывает хэштег «архив».

«Однажды в пятницу с Хави», – написал Глушаков.

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Однажды в пятницу с @xavi #выходной #legend #fcbarcelona #архив #фото #футбол #россия

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

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