Бенедикт Хеведес: «Локомотив» может бороться с сильными соперниками, если играет в командный футбол

– Мы заслужили эту победу. У «Зенита» не было моментов, мы защищались очень хорошо. Нужно понимать, что мы можем бороться с сильными соперниками, если играем в командный футбол. Впереди сложный матч с «Атлетико». Посмотрим, что будет во вторник. Надеюсь, болельщики будут гнать нас вперед, – приводит слова Хеведеса официальный сайт «Локомотива» .
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