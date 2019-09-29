Бенедикт Хеведес: «Локомотив» может бороться с сильными соперниками, если играет в командный футбол Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес после победы над «Зенитом» (1:0) призвал болельщиков поддержать клуб в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (1 октября).

– Мы заслужили эту победу. У «Зенита» не было моментов, мы защищались очень хорошо. Нужно понимать, что мы можем бороться с сильными соперниками, если играем в командный футбол. Впереди сложный матч с «Атлетико». Посмотрим, что будет во вторник. Надеюсь, болельщики будут гнать нас вперед, – приводит слова Хеведеса официальный сайт «Локомотива» .