Траньков рассказал, почему удалил комментарий с критикой в адрес Смолова

«Короче. Удалить хотел комментарий написанный одной особи, но так как больше читаю чем пишу, удалилась ветка. Все, что написал моя живая реакция. Не отказываюсь. Но всем пишущим мне гадости, прошу хоть в Wiki зайти, а то даже смешно», – написал Траньков в своем Twitter.
Напомним, что в перерыве матча 11-го тура российской премьер-лиги «Локомотив» – «Зенит» (1:0) Смолов обрушился с критикой на арбитров встречи, отменивших его гол после просмотра видеоповтора момента.
Позже Траньков в своем аккаунте Twitter прокомментировал высказывание нападающего московского клуба.
Отметим, что после окончания матча Смолов принес извинения за свой комментарий главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку, с которым пересекся в подтрибунном помещении.
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