Гол Балотелли не спас «Брешию» от поражения в матче «Наполи»

В составе неаполитанского клуба голами отметились Дрис Мертенс (13-я минута) и Костас Манолас (45+4). В составе гостей отличился Марио Балотелли (67).
После этой игры «Наполи» набрал 12 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице серии А. «Брешиа», имея в активе шесть очков, занимает 14-е место.
В следующем туре «Наполи» в гостях сыграет против «Торино», а «Брешиа» на своем поле встретится с «Сассуоло».
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