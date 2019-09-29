Гол Балотелли не спас «Брешию» от поражения в матче «Наполи» - Советский спорт
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29 сентября 2019 15:47Футбол

Гол Балотелли не спас «Брешию» от поражения в матче «Наполи»

Футболисты «Наполи» одержали победу над «Брешией» в матче 6-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.

В составе неаполитанского клуба голами отметились Дрис Мертенс (13-я минута) и Костас Манолас (45+4). В составе гостей отличился Марио Балотелли (67).

После этой игры «Наполи» набрал 12 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице серии А. «Брешиа», имея в активе шесть очков, занимает 14-е место.

В следующем туре «Наполи» в гостях сыграет против «Торино», а «Брешиа» на своем поле встретится с «Сассуоло».

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