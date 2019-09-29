Жиго пропустит матч с «Оренбургом» из-за мышечной травмы. Шюррле простудился

Пресс-служба «Спартака» объяснила отсутствие защитника Самуэля Жиго и хавбека Андре Шюррле в заявке на матч 11-го тура российской премьер-лиги против «Оренбурга».
Француз получил мышечную травму в матче 1/16 Кубка России против «КАМАЗа». По рекомендации медицинского штаба, он пропустит сегодняшнюю игру.
Немецкий хавбек Андре Шюррле простудился.
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