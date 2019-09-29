«Спартак» дома уступил «Оренбургу». Это четвертое поражение красно-белых в чемпионате подряд - Советский спорт
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29 сентября 2019 18:24ФутболКоноплев Александр

«Спартак» дома уступил «Оренбургу». Это четвертое поражение красно-белых в чемпионате подряд

Очередное поражение красно-белых.

В матче 11-го тура чемпионата России «Спартак» в Москве проиграл «Оренбургу» – 1:2.

В составе победителей отличились Андрей Малых (45+1-я минута) и Джордже Деспотович (63). У хозяев забил Лоренсо Мельгарехо (66).

ВИДЕО ВСЕХ ГОЛОВ

«Спартак» потерпел четвертое поражение в чемпионате России кряду. Красно-белые занимают девятое место. В следующем туре они сыграют на выезде с «Краснодаром».

«Оренбург» поднялся на 11-ю строчку. 5 октября «горожане» примут дома московское «Динамо».

РПЛ
11-й тур

«Спартак» (Москва) – «Оренбург» – 1:2 (0:1)

Голы: Мельгарехо, 65 Малых, 45; Деспотович, 63

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Айртон (Ещенко, 46), Гулиев (Мирзов, 74), Зобнин, Бакаев, Мельгарехо, Тил, Понсе (Ларссон, 70).

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Аюков, Мишкич, Рикарду, Рогич, Деспотович (Фамейе, 90).

Предупреждения: Кутепов, 6 – Терехов, 21; Мишкич, 33.

Удаление: Мишкич, 72.

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