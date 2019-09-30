Франк Рибери: Я старый, но на поле чувствую себя молодым - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 сентября 2019 07:48ФутболЛипкин Антон

Франк Рибери: Я старый, но на поле чувствую себя молодым

Француз забил «Милану» в шестом туре серии A.

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери подвел итоги матча с «Миланом» (3:1) в шестом туре серии A на стадионе «Сан-Сиро».

«Я счастлив: когда играешь на «Сан-Сиро», это всегда что-то особенное, – приводит Football Italia слова 36-летнего француза. – Это большой стадион, здесь много зрителей. Болельщикам «Милана» сейчас непросто, но мы показали хорошую игру, что было важно для нас.

Да, я старый, но на поле чувствую себя молодым. Футбол – это моя жизнь. Я был мотивирован, когда приехал в «Фиорентину», и меня радует, что дела команды идут хорошо.

Я приехал, чтобы помочь «Фиорентине», игрокам и болельщикам. Я счастлив, но мне нужно работать каждый день и каждую неделю играть так, как в этом матче».

Напомним, Рибери забил третий гол «Фиорентины», который стал для него вторым в шести матчах за клуб.

Свежие ТВ-рейтинги: Хабиб круче футбола, но все-таки не первый Сегодня опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Сразу три спортивные трансляции из первой декады сентября вошли в первую десятку 2019 года. 18.09.2019 13:37 ММА Тигай Лев
Еще по теме:
В Bellator состоялся один из самых быстрых нокаутов в истории организации (видео) Хабиб Нурмагомедов: Большая вероятность, что следующий бой пройдет в России Экс-чемпион UFC Вудли: Хочу подраться с Хабибом, вижу кучу минусов у этого бойца
Скоро Евротур. Кудашов должен проверить молодых вратарей «Советский спорт» советует главному тренеру сборной России обратить внимание на молодых голкиперов КХЛ. 26.09.2019 16:30 Хоккей Костяев Иван
Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай
Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титул Российский боец UFC Александр Волков рассказал о работе на Первом канале во время поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, а также оценил своего следующего соперника – Жуниора дос Сантосе. 13.09.2019 15:15 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Хабиб Нурмагомедов: Большая вероятность, что следующий бой пройдет в России Экс-чемпион UFC Вудли: Хочу подраться с Хабибом, вижу кучу минусов у этого бойца Нурмагомедов ответил на вызов Ибрагимовича: Полная ерунда
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Самарин проиграл Алиеву, Алиев – Самсонову. И все они – Трусовой На турнире Братиславе все три золота достались россиянам. Последнее добыл Дмитрий Алиев, но эту победу вряд ли можно занести ему в актив. 21.09.2019 22:15 Фигурное катание Тигай Лев
Шамиль Шахбулатов: Мирзаев – хороший парень. Почему его недолюбливают? Российский боец Шамиль Шахбулатов рассказал о победе над Расулом Мирзаевым на турнире ACA 99. 29.09.2019 08:00 ММА Усачев Владислав
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Самсонов – новая «бомба» от Тутберидзе. Обзор турниров прошедшего уик-энда Наряду с мировыми рекордами Александры Трусовой на минувшей неделе хватало и других событий. Не столь громких, но весьма интересных. 23.09.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий
Новости
09:56 Футбол Александр Тарханов: Карпин и Черчесов – оптимальные варианты для «Спартака»
09:50 Футбол Александр Бубнов: «Сочи» и «Ахмат» сопоставимы по силам, вряд ли кто-то выиграет
09:46 Футбол «Сочи» примет «Ахмат» в заключительном матче 11-го тура РПЛ
09:38 Футбол Хердур Магнуссон: Я пробил в стиле Златана
09:29 Футбол Мануэл Фернандеш: Мне надо быстрее набрать игровую форму, а с «физикой» проблем нет
09:19 Футбол «Милан» ведет переговоры с Шевченко
07:48 Футбол Франк Рибери: Я старый, но на поле чувствую себя молодым
06:30 Хоккей «Вашингтон» победил «Каролину», у Свечникова две передачи
06:18 Футбол Гол и передача Ибрагимовича не помогли «Гэлакси» в матче с «Ванкувером» (видео)
00:08 Легкая атлетика Фрейзер-Прайс – чемпионка мира на стометровке
00:01 Футбол «Марсель» Виллаш-Боаша сыграл вничью в третий раз подряд
23:55 Футбол «Севилья» одержала волевую победу над «Реал Сосьедад»
23:48 Футбол Джанлуиджи Буффон: Де Лигт – футболист экстра-класса
23:44 Футбол Гол Рибери помог «Фиорентине» обыграть «Милан»
23:15 Футбол СМИ: Пилипчук может вернуться в «Спартак»
23:10 Футбол «Оренбург» не отпустит Федотова в «Спартак»
22:57 Легкая атлетика Сидорова – чемпионка мира в прыжках с шестом
22:51 Футбол Источник: «Спартак» и «Динамо» претендуют на Бердыева
21:59 Футбол Итальянский журналист: Гаттузо отказал «Спартаку»
21:42 Легкая атлетика Дэвид Хоуман: На исполкоме WADA в ноябре российский вопрос будет одним из главных
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика