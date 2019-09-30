Франк Рибери: Я старый, но на поле чувствую себя молодым Француз забил «Милану» в шестом туре серии A.

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Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери подвел итоги матча с «Миланом» (3:1) в шестом туре серии A на стадионе «Сан-Сиро».

«Я счастлив: когда играешь на «Сан-Сиро», это всегда что-то особенное, – приводит Football Italia слова 36-летнего француза. – Это большой стадион, здесь много зрителей. Болельщикам «Милана» сейчас непросто, но мы показали хорошую игру, что было важно для нас.

Да, я старый, но на поле чувствую себя молодым. Футбол – это моя жизнь. Я был мотивирован, когда приехал в «Фиорентину», и меня радует, что дела команды идут хорошо.

Я приехал, чтобы помочь «Фиорентине», игрокам и болельщикам. Я счастлив, но мне нужно работать каждый день и каждую неделю играть так, как в этом матче».

Напомним, Рибери забил третий гол «Фиорентины», который стал для него вторым в шести матчах за клуб.