Президент «Ростова»: История последнего года Мамаева осталась в прошлом - Советский спорт
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30 сентября 2019 14:25Футбол

Президент «Ростова»: История последнего года Мамаева осталась в прошлом

Мамаев заключил двухлетний контракт с ростовским клубом.

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о подписании контракта с бывшим полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

«Риск при подписании Мамаева? Павел – профессиональный игрок уровня национальной сборной, он пропустил год, но его физические и морально-волевые качества вселяют уверенность, что он вернется на прежний уровень, а может быть, и превзойдет его. История последнего года известна всем, если бы она нас смутила, мы бы не подписали этого игрока, эта история в прошлом. Мы поговорили с Павлом, мне понятен его настрой, его желание вернуться в футбол, я уверен, что он поможет нашей команде уже весной», – приводит слова Арутюнянца ТАСС.

Напомним, 17 сентября футболист вышел на свободу по УДО из исправительной колонии в Белгородской области, где отбывал наказание за участие в двух драках в центре Москвы с форвардом «Зенита» Александром Кокориным.

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