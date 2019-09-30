Валерий Рейнгольд: Мне жалко Кононова, он не виноват в этой ситуации Олег Кононов отправлен в отставку с поста главного тренера московского «Спартака».

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением ухода Олега Кононова с поста наставника красно-белых.

– Как восприняли увольнение главного тренера «Спартака» Олега Кононова?

– Я расстроен. Ждал этой отставки и знал, что она состоится. Но мне жалко Кононова. Он хороший человек, интеллигент, умный, работающий парень. Но он попал в такую непонятку… Нормальные люди его жалеют. Считаю, что не он виноват в такой ситуации, а структура, в которой Кононов работал.

– Что вы имеете в виду?

– В структуре «Спартака» полнейший бардак и сейчас я даже не знаю, какой тренер согласится принять эту команду. То, что происходит внутри «Спартака» мне вообще непонятно. Непонятны люди, которые там работают. Они никого не хотят слушать и делают такие вещи, которые нормальный человек просто не может понять. Фудуну надо разобраться в своих мыслях, в том, кто окружает «Спартак»: кто работает в селекционном отделе, кто занимает пост генерального директора, – приводит слова Рейнгольда портал «Евро-Футбол». – Какое отношение к футболу имеют эти люди? Те, кто сейчас работает в «Спартаке», просто не имеют на это право. Им пофигу, что творится с командой. Поэтому никакой команды там не будет. И после этого вы хотите найти стрелочника? Вы его нашли – конечно, им стал Кононов. А до него – Каррера. Все кругом виноваты, кроме чиновников, которые работают в системе «Лукойла» и непосредственно в «Спартаке».

Напомним, «Спартак» к матчу 12-го тура РПЛ будет готовить помощник в тренерском штабе Кононова – Сергей Кузнецов.

После 11 туров московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 14 очков.