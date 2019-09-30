«Алания» договорилась о сотрудничестве с «Атлетиком» Член совета директоров испанского клуба посетил Владикавказ.

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Президент «Алании» Владимир Габулов сообщил, что владикавказский клуб договорился о сотрудничестве с испанским «Атлетиком».

- Мы говорили о сотрудничестве — пока не могу раскрыть всех деталей, но упор будет сделан на детский и юношеский футбол. Оскар пригласил нас в Бильбао на один из ближайших матчей чемпионата и предложил тренерскому штабу пройти стажировку в «Атлетике» — вполне возможно, мы этим воспользуемся», - приводит слова Габулова Sport24.

После 11 туров в первенстве ПФЛ в зоне «Юг» «Алания» идет на втором месте в таблице, набрав 22 очка.

Клуб из Бильбао располагается после семи туров примеры на седьмом месте, имея в активе 12 очков.