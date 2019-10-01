Владислав Игнатьев: «Атлетико» привык к плотному графику Матч «Локомотив» – «Атлетико» пройдет 1 октября в Москве.

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев накануне матча Лиги чемпионов против «Атлетико» отметил, что плотный график соперника не сильно поможет железнодорожникам.

– Думаю, они не обращают внимания на плотный график. Футболисты «Атлетико» уже на протяжении многих лет выступают в нескольких турнирах и привыкли к этому. Им в таком цикле даже более привычно играть, так что на них это особо никак не скажется. Уверен, эта команда точно не стала слабее с нашей последней встречи, так что нас ждет интересный матч, – приводят слова Игнатьева «Известия».

Матч «Локомотив» – «Атлетико» пройдет 1 октября в Москве.