Соснин приступил к тренировкам в общей группе «Динамо»

Напомним, что хавбек 31 января получил травму сухожилия длинной приводящей мышцы. Операцию хавбеку сделали только 20 июня.
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