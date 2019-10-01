Соснин приступил к тренировкам в общей группе «Динамо» Полузащитник «Динамо» Антон Соснин приступил к работе в общей группе без ограничений.

Новости СМИ2 Напомним, что хавбек 31 января получил травму сухожилия длинной приводящей мышцы. Операцию хавбеку сделали только 20 июня. 💙Антон Соснин приступил к работе в общей группе без ограничений✊ pic.twitter.com/BL8grskUNL — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) October 1, 2019