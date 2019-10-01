Соснин приступил к тренировкам в общей группе «Динамо» - Советский спорт
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01 октября 2019 13:40Футбол

Соснин приступил к тренировкам в общей группе «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Антон Соснин приступил к работе в общей группе без ограничений.

Напомним, что хавбек 31 января получил травму сухожилия длинной приводящей мышцы. Операцию хавбеку сделали только 20 июня.

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