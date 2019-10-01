Клуб Хави крупно уступил клубу Луческу в полуфинале Лиги чемпионов Обидное поражение.

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В первом полуфинальном матче азиатской Лиги чемпионов катарский «Аль-Садд» дома уступил саудовскому «Аль-Хилялю» – 1:4.

Форвард гостей Бафетимби Гомис забил не только в чужие, но и в свои ворота. Отметим, что хозяева остались в меньшинстве на 35-й минуте после удаления Абделкарима Хассана за неспортивное поведение.

Напомним, что «Аль-Садд» тренирует Хави, а «Аль-Хиляль» – Рэзван Луческу.