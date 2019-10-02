Юрий Семин: Были моменты, когда Крыховяку следовало отдать передачу, а не бить «Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов.

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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2) на стадионе «Локомотив» в Москве.

«Играет команда, а не отдельные футболисты, – приводит слова Семина официальный сайт клуба. – (Гжегож) Крыховяк сыграл на своем уровне, но и у него были моменты, когда следовало отдать передачу, а не бить. Были ошибки у Жоау Мариу.

Поменяли их местами с (Владиславом) Игнатьевым, потому что на фланге (Мацея) Рыбуса не могли закрыть крайнего защитника «Атлетико». Игнатьев лучше выполняет оборонительные функции».

Напомним, голы в составе «Атлетико» в начале второго тайма забили португалец Жоау Феликс и ганец Томас Парти.

После двух туров у «Атлетико» четыре очка и второе место, у «Локомотива» три очка и третья позиция. В третьем туре 22 октября «Атлетико» сыграет дома с «Байером», а «Локомотив» – в гостях с «Ювентусом».