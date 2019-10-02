Руслан Нигматуллин: «Атлетико» слишком легко на классе переиграл «Локомотив» - Советский спорт
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02 октября 2019 18:28ФутболКоноплев Александр

Руслан Нигматуллин: «Атлетико» слишком легко на классе переиграл «Локомотив»

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин огорчен разницей в классе между «Локомотивом» и «Атлетико».

1 октября москвичи уступили мадридцам со счетом 0:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

– Результатом я разочарован. Как и разницей в классе, которая сильно бросалась в глаза. Не люблю говорить, что раньше трава была зеленее и небо голубее, но в наше время, в двухтысячных, такой большой разницы не было даже в матчах с грандами. А вчера «Атлетико» слишком легко на классе переиграл «Локомотив». Они могли забить столько, сколько захотели бы.

Думаете, что с «Ювентусом» будет легче, чем с «Атлетико»?

Не думаю. Но если считать, что мы боремся за третью строчку, то матчи с «Ювентусом» и второй с «Атлетико» вообще не имеют смысла. А это ведь Лига чемпионов и надо ставить максимальные цели. Сейчас есть победа и поражение. Можно двигаться дальше.

У «Локомотива» есть шансы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов? Или третье место в группе – предел мечтаний?

Давайте ставить большие задачи и стараться отбирать очки, например, у «Ювентуса». Почему нет? «Локомотив» ведь раньше и в Мадриде набирал очки, – приводит слова Нигматуллина «Евро-футбол».

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