Руслан Нигматуллин: «Атлетико» слишком легко на классе переиграл «Локомотив» Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин огорчен разницей в классе между «Локомотивом» и «Атлетико».

1 октября москвичи уступили мадридцам со счетом 0:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

– Результатом я разочарован. Как и разницей в классе, которая сильно бросалась в глаза. Не люблю говорить, что раньше трава была зеленее и небо голубее, но в наше время, в двухтысячных, такой большой разницы не было даже в матчах с грандами. А вчера «Атлетико» слишком легко на классе переиграл «Локомотив». Они могли забить столько, сколько захотели бы.

– Думаете, что с «Ювентусом» будет легче, чем с «Атлетико»?

– Не думаю. Но если считать, что мы боремся за третью строчку, то матчи с «Ювентусом» и второй с «Атлетико» вообще не имеют смысла. А это ведь Лига чемпионов и надо ставить максимальные цели. Сейчас есть победа и поражение. Можно двигаться дальше.

– У «Локомотива» есть шансы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов? Или третье место в группе – предел мечтаний?

– Давайте ставить большие задачи и стараться отбирать очки, например, у «Ювентуса». Почему нет? «Локомотив» ведь раньше и в Мадриде набирал очки, – приводит слова Нигматуллина «Евро-футбол».