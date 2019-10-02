Главный тренер «Эспаньола»: Мы надеемся на победу в матче с ЦСКА Встреча пройдет 3 октября в Москве. Начало – в 19:55.

Главный тренер «Эспаньола» Давид Гальего уверен, что его команде по силам обыграть ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы.

– Нам важна победа, и чтобы качество переросло в результат. Нам хотелось бы, чтобы мы победили, победа по многим причинам нужна нам всем. Надеемся, что завтра все факторы сложатся и результат будет достигнут. Мы надеемся на победу.

ЦСКА – это динамичная и агрессивная команда, которая активно идет в прессинг, и молодость играет важную роль. Если внимательно не относиться к каждому из игроков, то у нас могут быть определенные проблемы, – приводит слова Гальего «РИА Новости».