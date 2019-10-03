Голы Суареса и Мане претендуют на звание лучшего на этой недели Лиги чемпионов - Советский спорт
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03 октября 2019 11:11ФутболЛипкин Антон

Голы Суареса и Мане претендуют на звание лучшего на этой недели Лиги чемпионов

Также в число номинантов попали Киммих и Зиеш.

УЕФА определил номинантов на звание лучшего гола во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

В их число попали:

– форвард «Барселоны» Луис Суарес и его первый гол в матче с «Интером» (2:1) на «Камп Ноу»;

– полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане, отличившийся в матче с «Ред Булл Зальцбург» (4:3) на «Энфилде»;

– защитник «Баварии» Йосуа Киммих, забивший в ворота «Тоттенхэма» (7:2) в матче в Лондоне;

– полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш, открывший счет в матче с «Валенсией» (3:0) на «Месталье».

Лучший гол недели будет определен по итогам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА.

Добавим, что в первом туре лучшим был признан гол полузащитника «Ювентуса» Хуана Куадрадо в ворота «Атлетико» (2:2).

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