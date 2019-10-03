Голы Суареса и Мане претендуют на звание лучшего на этой недели Лиги чемпионов

УЕФА определил номинантов на звание лучшего гола во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
В их число попали:
– форвард «Барселоны» Луис Суарес и его первый гол в матче с «Интером» (2:1) на «Камп Ноу»;
– полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане, отличившийся в матче с «Ред Булл Зальцбург» (4:3) на «Энфилде»;
– защитник «Баварии» Йосуа Киммих, забивший в ворота «Тоттенхэма» (7:2) в матче в Лондоне;
– полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш, открывший счет в матче с «Валенсией» (3:0) на «Месталье».
Лучший гол недели будет определен по итогам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА.
Добавим, что в первом туре лучшим был признан гол полузащитника «Ювентуса» Хуана Куадрадо в ворота «Атлетико» (2:2).
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