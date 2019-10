Голы Суареса и Мане претендуют на звание лучшего на этой недели Лиги чемпионов

УЕФА определил номинантов на звание лучшего гола во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

В их число попали:

– форвард «Барселоны» Луис Суарес и его первый гол в матче с «Интером» (2:1) на «Камп Ноу»;

– полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане, отличившийся в матче с «Ред Булл Зальцбург» (4:3) на «Энфилде»;

– защитник «Баварии» Йосуа Киммих, забивший в ворота «Тоттенхэма» (7:2) в матче в Лондоне;

– полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш, открывший счет в матче с «Валенсией» (3:0) на «Месталье».

