Арташес Арутюнянц: Карпин – главный тренер «Ростова», но в футболе все очень быстро меняется - Советский спорт
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03 октября 2019 15:38Футбол

Арташес Арутюнянц: Карпин – главный тренер «Ростова», но в футболе все очень быстро меняется

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера команды Валерия Карпина в «Спартак».

- Многие отправляют Карпина в «Спартак»? Как я ранее говорил, Карпин – главный тренер «Ростова». Но в футболе все очень быстро меняется, никогда не знаешь, что будет завтра. Загадывать тут – неблагодарное дело, - приводит слова Арутюнянца «Чемпионат».

Напомним, что в конце сентября главный тренер «Спартака» Олег Кононов покинул свой пост.

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