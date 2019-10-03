Арташес Арутюнянц: Карпин – главный тренер «Ростова», но в футболе все очень быстро меняется

- Многие отправляют Карпина в «Спартак»? Как я ранее говорил, Карпин – главный тренер «Ростова». Но в футболе все очень быстро меняется, никогда не знаешь, что будет завтра. Загадывать тут – неблагодарное дело, - приводит слова Арутюнянца «Чемпионат».
Напомним, что в конце сентября главный тренер «Спартака» Олег Кононов покинул свой пост.
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