Александр Медведев: Пока Малкому нельзя вернуться в строй Никто не знает, когда вернется бразилец.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал «довольно редкой» травму атакующего полузащитника петербуржцев Малкома. Футболист был куплен у «Барселоны» летом 2019 года за 40 миллионов евро.

– Почему Малком не играет, интересует не только болельщиков, но и тех, кто про него слышал. Травма называется «повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра». Это медицинский термин, а если говорить простым языком – это повреждение сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги.

Процесс восстановления был очень тщательно подготовлен, но, к сожалению, пока Малкому нельзя вернуться в строй. Хотя он очень хочет этого. Это довольно редкая травма. Если ее усугубить, можно поставить под серьезную угрозу спортивную карьеру игрока.

Давать прогнозов мы не будем, но хочу выразить уверенность в том, что Малком вернется в строй и будет приносить пользу команде, – приводит слова Медведева ТАСС.