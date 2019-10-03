Геннадий Орлов: Малком живет командой и участвует во всех мероприятиях клуба

Ранее гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев сообщил, что у футболиста повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
– Малком нездоров и еще не тренируется с командой. Слухи про олимпийскую сборную Бразилии? Куда его отпускать в таком состоянии? Парень живет командой, он в коллективе и участвует во всех мероприятиях клуба. Он рядом, но пока в общей группе не тренируется, все пока в индивидуальном порядке, – приводит слова Орлова Sport24.
В нынешнем сезоне Малком, купленный у «Барселоны» за 40 миллионов евро, сыграл за «Зенит» 64 минуты в двух матчах.
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